В Турции не собираются повышать цены на отдых для россиян

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях для россиян останутся на уровне 2019 года, сообщает РИА "Новости".
По его словам, сейчас стоимость проживания прописана в контрактах с туроператорами, которые заключали еще в прошлом году и, несмотря на пандемию, они продолжают действовать.
"Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса. Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов", – сказал Чорабатыр.
Напомним, что с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, а первые самолеты уже улетели в Анкару и Стамбул.
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