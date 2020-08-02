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Корабль Crew Dragon Илона Маска успешно отстыковался от МКС

, ИА "Амител"
Теперь первый частный аппарат ждет посадка на землю
Фото: NASA

Фото: NASA

Принадлежащий компании Илона Маска SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю. Прямая трансляция идет на сайте NASA.

На борту аппарата находятся два астронавта Боб Бенкен и Даг Херли. Crew Dragon окажется на планете спустя 19 часов полета, а приводниться корабль должен в Атлантическом океане у побережься Флориды.

Напомним, что запуск ракеты Falcon 9 с аппаратом Crew Dragon состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском "Союзе". Кроме того, это станет первой посадкой американского пилотируемого корабля.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.08.2020 12:11
- гость -

Походу оттаксовался Пыня

2.08.2020 12:28
Шлямбур

Молодец, так держать!!!!!

2.08.2020 13:03
- гость -

Прощай роскосмос

2.08.2020 13:10
- гость -

Наш ответ

Российские власти готовятся сократить финансирование космической отрасли в рамках секвестра федерального бюджета бюджета, который состоится в 2021 году. В ближайшие три года расходы на «Роскосмос», отвечающий в России как за гражданскую космонавтику, так и за оборонные ракетные программы, планируется урезать на 60 млрд рублей,

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