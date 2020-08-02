Корабль Crew Dragon Илона Маска успешно отстыковался от МКС

Принадлежащий компании Илона Маска SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю. Прямая трансляция идет на сайте NASA.
На борту аппарата находятся два астронавта Боб Бенкен и Даг Херли. Crew Dragon окажется на планете спустя 19 часов полета, а приводниться корабль должен в Атлантическом океане у побережься Флориды.
Напомним, что запуск ракеты Falcon 9 с аппаратом Crew Dragon состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском "Союзе". Кроме того, это станет первой посадкой американского пилотируемого корабля.
Комментарии
Походу оттаксовался Пыня
Молодец, так держать!!!!!
Прощай роскосмос
Наш ответ
Российские власти готовятся сократить финансирование космической отрасли в рамках секвестра федерального бюджета бюджета, который состоится в 2021 году. В ближайшие три года расходы на «Роскосмос», отвечающий в России как за гражданскую космонавтику, так и за оборонные ракетные программы, планируется урезать на 60 млрд рублей,