В Хабаровске впервые за 22 дня не состоялось дневное шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске впервые не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщают "РИА Новости".
К часу дня на площадь Ленина, откуда обычно начинался митинг, собралось несколько десятков человек, которые не скандировали лозунгов. Через час начался ливень и люди стали расходиться, рассказал корреспондент агенства.
В мэрии Хабаровска эту информацию подтвердили. Собеседник портала в правительстве считает, что "возможно, сказывается усталость людей".
Напомним, что после задержания Фургала несанкционированные акции в Хабаровском крае проходили ежедневно с 11 июля. Протесты прошлись волной по всей стране. В частности, митинг прошел и в Барнауле.\
Комментарии
Значит им настолько нужно.
Ложь. Люди вышли вечером. На Ютубе идет прямая трансляция.
В любом случае, это только начало, Хабаровск - это только "предварительные ласки".
А сколько можно ходить? Им же захватчики дали понять, что их не хотят слышать. Тут либо пора вспомнить, что единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ и прогнать иноземных захватчиков или утереться и встать на колени.
Идут, как и каждый день уже четвёртую неделю. Несмотря на такие брехливые новости, которыми пытаются отвлечь внимание от событий в Хабаровске
2.08.2020 17:22
- гость -
Ложь. Люди вышли вечером. На Ютубе идет прямая трансляция.
Не стало алтайского чиновника по печятям и связям а дело его продолжается...
17:49
Дело Геббельса живёт и процветает. Теперь - в России.
В Хабаровске под проливным дождём прошла четвертая массовая акция в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Администрация города сообщает, что в мероприятии приняли участие 3,5 тысячи человек. По подсчётам самих участников шествия, людей было в разы больше.
Жители Хабаровска вышли на вечернее шествие в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала
Как следует из видеотрансляций, которые ведут хабаровчане в социальных сетях, к участникам протеста присоединились люди с флагами ВДВ. Сегодня в стране отмечают день десантника. Сейчас участники шествия идут по одной из городских магистралей.
Небеса разверзлись в поддержку Путина.Скоро митингующие попадут в околоток.А там их уж рассудят,а там их уж рассудят.Не Бог ,ни Царь и не Герой.
18:29
Дурень, полиция ни фга не усердствует в пользу обнуленца.
18:46-----------------отстоси у меня,хохляцкий дурень