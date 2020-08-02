Пьяного алтайского дальнобойщика задержали в Башкирии

Сотрудники ДПС в Башкирии заметили на дороге подозрительный грузовик "Рено". Фуру остановили на трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии, пишет портал "Башинформ".
За рулем находился 46-летний водитель из Алтайского края. Полицейские поняли, что мужчина пьян.
"Он вез из Самары в Новосибирскую область 17 тонн пластиковых мешков. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст.12.26 КоАП РФ", — рассказали журналистам в республиканском ГИБДД.
Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч и лишение прав сроком до двух лет. Грузовик добавлен на штраф-стоянку.
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