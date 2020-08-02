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В Минздраве предложили повысить акцизы на табак

, ИА "Амител"
Так хотят бороться с курением
Фото: tks.ru

Фото: tks.ru

Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина считает, что следует повысить акцизы на табак до уровня, который предлагает Всемирная организация здравоохранения. 

"Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры – самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ", – сказала Драпкина.

Также она добавила, что открытыми остаются вопросы внедрения стандартной упаковки для табачной продукции и принятия на федеральном уровне закона о повышении возраста для продажи сигарет до 21 года, пишет РИА "Новости".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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