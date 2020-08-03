Десантников отпустили из отделения полиции после драки с росгвардейцами в Москве

Массовая драка произошла между десантниками и росгвардейцами в День ВДВ в Парке Горького. Для урегулирования конфликта на место происшествия прибыл ОМОН.
По предварительной версии, полицейские попросили празднующих вести себя потише и не так активно размахивать флагами, что и не понравилось десантуре. Сотрудники Росгвардии, обеспечивающие порядок на мероприятии, задержали одного из дебоширов. Драка превратилась в массовую. После крика "Разойдись!" конфликт сбавил обороты.
В результате инцидента пострадал солдат-срочник, стоявший в оцеплении. Стражи порядка задержали четверых десантников, однако позже их отпустили. Сейчас полицейские устанавливают зачинщика драки.
Комментарии
это вам не студентов, женщин и стариков разгонять
полицейские попросили празднующих... не так активно размахивать флагами
А какой закон запрещает активно размахивать флагами?
Что там делал Срочник? Кто дал такую команду в городской парк войска вывести, или это ни кого не удивило?
3.08.2020 07:32
- гость -
Как каким - мне не понравилось - со стороны властвующего и всё!
однако позже их отпустили
Ну они же пластиковые стаканчики в сторону сотрудников полиции не кидали, "Путин - ***" не кричали. Невиновны!
Пить меньше надо.
3.08.2020 07:36
- гость -
Что там делал Срочник? Кто дал такую команду в городской парк войска вывести, или это ни кого не удивило?
срочник внутренних войск, теперь они все нацгвардия путена
Это не девчонкам с плакатами руки заламывать
Они пластиковыми стаканчики не бросались и это -:главное.
Элитным войнам лишь бы подраться.