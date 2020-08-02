Такой день. Новые подробности о драке на Старом базаре и День ВДВ

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 2 августа. Без коронавируса.
Федеральные СМИ раскрыли новые обстоятельства в драке на Старом базаре. Оказалось, что меньше года назад погибший Павел Рохлов перенес операцию на челюсти. Удар пришелся в это место, что и спровоцировало кровоизлияние в мозг.
Алтайские власти поздравили железнодорожников с их профессиональным праздником. Первые лица края обратили внимание, что сеть железных дорог охватывает всю страну и связывает ее воедино, обеспечивая непрерывную перевозку пассажиров и грузов.
В Барнауле прошло празднование 90-летия ВДВ. Из-за пандемии десантникам пришлось немного изменить формат мероприятий.
Директора компании, которая занималась строительством домов на Алтае, осудят за неуплату налогов.
Следователи узнали, как умерла семья начальника одного из отделов регионального управления печати Иосифа Кременских. Причиной стали дизельные генераторы.
В Барнауле дети разобрали тротуар и соорудили из плитки замок.
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