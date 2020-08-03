Пелагея показала новый образ после расставания с Иваном Телегиным

Певица Пелагея показала новый образ после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным. Фото опубликовано в Instagram артистки. У певицы новая стрижка с удлиненной челкой. Пелагея надела кремовый пиджак и белый шелковый корсет.
"Возвращаемся к нормальной жизни", – радуется артистка.
Подписчики Пелагеи поддержали новый образ: "Какая статная, красивая женщина", "Полечка, очень хочется, чтобы ты была счастливая, потому что ты это заслужила", "Поля, ну, ведь незаконно быть такой красивой! Пожалейте нас!!! Ослепляете всех вокруг".
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