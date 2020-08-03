Известный блогер Натали Ящук отдохнула в Горном Алтае

Известный российский блогер Натали Ящук отдохнула в Республике Алтай. Это следует из отметок в геолокации ее последних постов в Instagram.
По ее словам, она прибыла в регион с командой продюсерского центра Ploskov Production.
"Корпоратив любимых Ploskov Production – одно из самых ярких событий в моей жизни!" – призналась Ящук.
Еще одним приятным моментом для нее стала возможность провести все эти дни без макияжа.
"Отдыхала от косметики на лице четыре дня, это восторг, как приятно и полезно", – поделилась блогер.
Как ранее писал amic.ru, известная российская телеведущая Юлия Барановская в своем аккаунте в Instagram поделилась фотографиями из Горного Алтая, куда она прилетела вместе с детьми на отдых.
А до этого там побывала журналистка и правозащитница Екатерина Гордон. Она не жалела эпитетов, чтобы выразить свой восторг по поводу красоты местной природы.
Комментарии
Известные блогеры какие-то, артисты едут на Алтая. Не знаю, то ли я такой дремучий, то ли они "настолько известные", что я их никогда не видел и не слышал.
кто все эти ш..али?
Если кокоето диванное биосущество приехало к нам на алтай...почему сразу известное? понаехали тут. Че вам горный как москава чтоли? Резиновый? еще и хвастаются. неандертальцы. насрут а потом местные убирают за этими поросятами
Ё моё! Опять "какая то знаменитось" была рядом с нами! Наше тщеславие наверное должно распирать от этого и вызвать безудержную радость?!
Да вы достали со своими знаменитостями. Да кто знает эту какую-то блогершу? Вот новость. Приехала баба и четыре дня без косметики провела. Ну и что?
надо было так-же клизмы из воды Катуни ставить 4 дня, ещё полезнее и приятнее