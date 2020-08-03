В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

3 августа в России вступили в силу поправки в закон о национальной платежной системе, запрещающие пополнение анонимных электронных кошельков наличными средствами, пишет РБК.
Речь идет о системах "QIWI Кошелек", "Яндекс.Деньги", WebMoney, PayPal и других аналогичных онлайн-кошельках. Пользователи смогут вносить туда деньги только после идентификации личности.
Электронные кошельки нельзя пополнить наличными через платежные терминалы. Теперь для перевода средств нужно использовать банковский счет.
Как пояснили инициаторы поправок, электронные кошельки могут быть использованы для финансирования терроризма или распространения наркотиков.
Нововведения, по его мнению, позволят отслеживать и блокировать подозрительные операции, а также точно устанавливать личность плательщика.
Эксперты обратили внимание, что запрет также затронет социальные и транспортные карты, где деньги поступают на баланс напрямую, соответственно, они отчасти используются как электронный кошелек. Это может создать неудобства тем, кто привык использовать терминалы для внесения наличных на них.
"Поправки затрагивают не только транспортные карты, но и карты школьников, карты для корпоративных столовых, разные карты парков развлечений и т.д, – констатировал председатель ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. – Поэтому транспортный сегмент, возможно, не главный, но, наверное, наиболее социально чувствительный".
Парламентарии в дальнейшем планируют внести в закон новые поправки, которые выведут транспортные карты из-под соответствующих ограничений.
Комментарии
Только добропорядочным гражданам проблемы создают. Ну а желающие осуществлять платежи анонимно уже давно используют криптовалюты.