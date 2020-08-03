В Барнауле отключили светофоры на двух перекрестках

Светофоры отключили в Барнауле 3 августа на Змеиногорском тракте в связи с проведением планового ремонта, сообщает пресс-служба мэрии.
"В Барнауле 3 августа с 9 утра до 17 часов отключат два светофора на Змеиногорском тракте: на пересечении с улицей Ломоносова и переулком Кауфмана", – говорится в сообщении.
Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках и соблюдать требования дорожных знаков.
Напомним, что с 3 по 31 августа в Барнауле закроют движение машин по улице Пролетарской на участке от дома № 231 до № 233. В это время городские коммунальные службы займутся строительством водопровода.
Комментарии
Провести ремонт, тем более плановый, в ночную смену - смерти подобно, аднака.
Г.Исакова - Шушкина не работает третий день светофор
3.08.2020 09:58
Filin
а вы ночью работает? у людей рабочий день с 8 до 17 или с 9 до 18, почему они должны по ночам работать?
3.08.2020 09:58
Filin
Ночная смена стоит дороже, а экономический ущерб от пробок и дтп уже никто просчитать не в состоянии.