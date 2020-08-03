Эволюция бренда. Группа компаний "Союз" изменила фирменный стиль

Строительная компания "Союз" обновила фирменный стиль. Об этом сообщил на пресс-конференции 1 августа 2020 года генеральный директор ГК "Союз" Владимир Отмашкин. Событие приурочено к 15-летию компании в Барнауле, 6-летию – в Новосибирске и сдаче миллиона квадратных метров.
Решение о ребрендинге приняли еще в начале 2020 года. Директор ГК "Союз" в Новосибирске Сергей Отмашкин отметил, что компания адаптируется к новым критериям прогрессивного жилья. Примерами могут послужить жилые комплексы застройщика "Лапландия" и "Галактика", а также жилой дом "Революция".
Новый стиль должен отразить изменения, произошедшие в компании: это, например, новая стратегия, расширенная команда, партнерство с участниками рынка на региональном уровне.
"Рассматривалось много вариантов нашего фирменного стиля, в том числе и революционных. Однако приняв во внимание известность и авторитет компании на рынке, остановились на хорошо известном и даже привычном наименовании, сохранив всю философию бренда, но при этом показав монументальность и масштабность компании", – отметила финансовый директор ГК "Союз" Елена Греб.
Важной частью ребрендинга стал новый логотип. Теперь строительная компания будет использовать краткое название "Союз" для всех регионов своего присутствия – Барнаула, Новосибирска и Санкт-Петербурга.
"Новый логотип превращает существующие ранее элементы восприятия бренда в современный, динамичный символ, несущий в себе идею прогресса, роста и взаимодействия структур и подразделений. Ребрендинг в значительной степени является следствием стратегических инициатив компании. В частности, он будет способствовать эффективной реализации запускаемой нами программы строительства жилых комплексов", – добавила финансовый директор ГК "Союз" Елена Греб.
По словам директора ГК "Союз" в Новосибирске Сергея Отмашкина, компания не просто строит дома, а создает проекты с нуля: производит, проектирует, внедряет новые технологии. И чтобы оставаться в числе лидеров, необходимо измениться не только внутренне, но и внешне.
Новый фирменный стиль – это отражение стратегии развития компании по трем приоритетным для нее направлениям: продукт, сервис и коммуникация. В первую очередь новый бренд отражает наше желание быть ближе к клиенту и проявить заботу о нем", – пояснил директор ГК "Союз" в Новосибирске Сергей Отмашкин.
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