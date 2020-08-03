Асмус ответила на слухи о новой возлюбленной Харламова

Российская актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о том, что юморист Гарик Харламов нашел себе другую возлюбленную, и уже в январе они сыграют свадьбу.
Комментарий с соответствующим вопросом в ее аккаунте в Instagram привлек внимание Асмус и она пошутила в ответ: "Да, я подружка невесты".
Впрочем, нашлись и те, кто воспринял ответ серьезно. Они попытались узнать, кто же новая избранница, но артистка не ответила.
Как ранее писал amic.ru, Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Заявление об этом появилось в их аккаунтах в Instagram практически одновременно.
Содержание этих постов оказалось очень похожим. Пара поблагодарила друг друга за восемь совместно прожитых лет, хочет остаться близкими друзьями и просит не связывать развод с пандемией или скандальным фильмом "Текст".
В указанной картине есть эротическая сцена, в которой снимаются Янковский и Асмус. Многие зрители и пользователи Сети сочли ее слишком откровенной.
Помимо того, что ей писали гневные комментарии, недовольные штурмовали и социальные сети супруга актрисы, Гарика Харламова.
Под предлогом религиозных убеждений и семейных ценностей некоторые даже призывали лишить пару родительских прав и развести их.
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