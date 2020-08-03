АлтГУ стал самым "брендовым" опорным вузом в Национальном рейтинге университетов

Опубликован Национальный рейтинг университетов 2020 года. АлтГУ оказался абсолютным лидером среди всех опорных вузов России в направлении "Бренд". В рейтинге оценивалась медиаактивность университета, востребованность его сайта и коммуникации с целевыми аудиториями, а также наличие выпускников среди академической, управленческой и бизнес-элит.
В 2020 году оценивалась работа 337 ведущих университетов и институтов России. В их числе 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных, а также 21 университет, участвующий в проекте "5-100". АлтГУ занял 33-34 строчку. За последние пять лет вуз смог подняться на 25 позиций.
Помимо бренда, в Национальном рейтинге университетов рассматривают образовательную деятельность, научные исследования, социальную среду, международное сотрудничество и инновации. Рейтинг с 2010 года ежегодно составляет Международная информационная группа "Интерфакс".
Напомним, что это не единственный успех АлтГУ в специальных вузовских рейтингах, оценивающих медиаактивность. Ранее Алтайский госуниверситет стал победителем "Медиаиндекса университетов 2019", составляемого МИА "Россия сегодня" для группы опорных вузов.