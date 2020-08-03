Предложивший "меньше питаться" депутат за год заработал 4 копейки

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в размере 4 копеек. Соответствующие сведения размещены на сайте регионального парламента.
Согласно декларации, у Гаффнера в пользовании есть квартира площадью 66,6 кв. м. У троих несовершеннолетних детей народного избранника есть еще по квартире – от 80 до 239 "квадратов".
Гаффнер получил широкую известность в 2015 году, когда рекомендовал россиянам с низким уровнем дохода "подумать о здоровье и меньше питаться".
"Продукты подорожали процентов на 25. Я считаю, что это не так страшно, – заявил тогда парламентарий. – Если не хватает денежных средств, нужно просто задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться, например".
Впоследствии депутат оказался в центре еще одного скандала. В личном деле Гаффнер указал, что имеет диплом о дополнительном образовании, и ему присвоена квалификация в области общего менеджмента. Но в Уральском федеральном университете пояснили, что диплом Гаффнеру не выдавался, в связи с чем попросили направить документ на уничтожение.
Комментарии
Как только налоги за 4 квартиры платит, не понятно.
Жена состоятельная, наверно.
Цитата: "ничего у тебя нет, ты голодранец"
Да... А сам с таким "доходом", поди, на Мальдивах да в Куршвевеле отдыхает)
дайте отгадаю. он едрос?
Наш человек!
Может сбросимся.
Бедный депутат, наверное, сидит на воде и хлебе.По его лицу об этом не скажешь. советы дает еще другим. Так сам сядь на диету. Тебе не помешает.