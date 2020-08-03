Новый снежный барс попал в фотоловушку на Алтае. Видео

Фотоловушка впервые зафиксировала нового ирбиса на Южно-Чуйском хребте. Об этом сообщили в группе Сайлюгемского национального заповедника в социальной сети "ВКонтакте".
"Ученые предполагают, это один из подросших котят самки Тары. В прошлый раз ее регистрировали на этом участке с двумя барсятами, — уточнили в заповеднике. — Второй котенок получил кличку Т1. И тоже отметился на камеру на соседней территории".
Внимательные читатели заметили, что видеозапись, согласно подписи, датирована 2017 годом. Сотрудники заповедника пояснили, что так получилось из-за сбитой даты на автоматическом регистраторе.
По данным за 2020 год, численность снежных барсов в Республике Алтай составляет 35 особей. Годом ранее их популяция в регионе оценивалась в 65 особей. Уменьшение связывают с тем, что весной 2020 года из-за аномально теплой зимы и неблагоприятных погодных условий местообитания ирбиса эксперты исследовали лишь частично.
По данным за 2016 год общая численность ирбисов на планете составляет около 4000. Основной ареал обитания редкого хищника – горы Центральной Азии.
Снежные барсы занесены в Красную книгу как вымирающий вид. Охота на них запрещена. Однако ежегодно от рук браконьеров и фермеров погибает от 220 до 450 особей.
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