Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снизили до 15%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса льготной ипотеки с 20% до 15%, пишет ТАСС.
Соответствующее заявление глава кабмина сделал во время совещания с вице-премьерами, отметив, что правительство продолжает улучшать условия льготной ипотеки под 6,5%.
"Снизим размер первоначального взноса с 20% до 15%. Соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года", — сообщил председатель правительства.
Михаил Мишустин отметил, что такая же возможность появится у участников программ по льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеки. Кроме того, общую сумму кредитов, выдаваемых банками на ипотеку под 6,5%, увеличат с 740 до 900 млрд рублей.
Напомним, что 16 апреля в качестве меры поддержки президент Владимир Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5%.
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