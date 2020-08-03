Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку под 2,7%

Сбербанк вновь начал принимать заявки на сельскую ипотеку со ставкой от 2,7% годовых, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу банка.
"Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при использовании сервиса "Электронная регистрация" снижается до 2,7% годовых", – сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит 97 млн рублей с момента запуска мае разобрали за восемь часов. Тогда банк принял около 1100 заявок.
Напомним, что программа сельской ипотеки работает в России с начала 2020 года. В её рамках выдаётся льготная ипотека с максимальной ставкой 3% годовых. Предельная сумма кредита в 5 млн рублей доступна для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа, для других субъектов РФ – 3 млн рублей. Первоначальный взнос по сельской ипотеке начинается от 15%, а максимальный срок кредита составляет 25 лет. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.
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