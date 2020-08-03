Неизвестный пригрозил взорвать бомбу в Киеве

Днем 3 августа неизвестный мужчина пригрозил взорвать бомбу в помещении банка внутри бизнес-центра "Леонардо" в Киеве. Об этом сообщил первый замглавы МВД Украины Антон Геращенко в своем Facebook.
По его словам, работники кредитной организации покинули здание, а директор отделения остался по своему желанию для переговоров с предполагаемым террористом. Геращенко отметил, что этот человек – 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, получивший вид на жительство на Украине три года назад.
Как пишет издание "Страна.ua", СБУ Украины уже задержала злоумышленника. Мужчина жив, взрывчатку и детонаторы у него при себе не нашли. По словам свидетелей, он требовал 40 тысяч гривен (примерно 106 тысяч рублей), однако официально эту информацию не подтвердили.
Как уже сообщал amic.ru, 21 июля в украинском городе Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники. Он угрожал взорвать автобус, если власти страны не выполнят его требования. В частности, захватчик попросил президента Владимира Зеленского прорекламировать документальный фильм "Земляне" об эксплуатации животных.
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