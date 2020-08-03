Не хулиган. Мосгорсуд оправдал футболиста Павла Мамаева

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию футболистов Павла Мамаева (ныне выступает за "Ростов") и Александра Кокорина (московский "Спартак") по делу о хулиганстве и нанесении побоев. Об этом сообщает ТАСС.
Судья оставил в силе приговор Кокорину, но изменил вердикт в отношении Мамаева. С него сняли судимость по статье "Хулиганство", в связи с чем изменили наказание на год исправительных работ.
"Мамаев имеет право на реабилитацию и компенсацию в соответствии с законом. С этого дня приговор вступил в силу, и он получил такое право", – рассказал журналистам адвокат спортсмена Игорь Бушманов.
По его словам, приговор снова будет обжалован в связи с тем, что сторона защиты считает вердикт слишком жестким. Адвокат добивается изменения наказания до штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Напомним, скандал с участием полузащитника Павла Мамаева, нападающего Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого случился в начале октября 2018 года.
Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга и главу НАМИ (разработчика президентских автомобилей Aurus).
Были возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях. До приговора, который был вынесен в мае 2019 года, подозреваемых содержали в СИЗО.
Кокорин получил наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима. Его брату Кириллу Кокорину назначена аналогичная мера. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по одному году пяти месяцам колонии общего режима. Впоследствии футболистов освободили по УДО в сентябре 2019 года.
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