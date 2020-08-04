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"Он настоящий мужчина". Мясников прокомментировал смертельную драку в Барнауле

, ИА "Амител"
Доктор рассказал, как помогать людям, которые оказались в чрезвычайной ситуации
Фото: redler.ru

Фото: redler.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил о резонансной драке на Старом базаре в Барнауле и рассказал о том, как стоит себя вести в ситуациях подобной той, в которой оказался погибший житель краевой столицы Павел Рохлов.

"Мы люди, мы должны приходить на помощь. Но получить смертельную травму на "ровном месте" тоже не вариант!" – написал доктор в своем Telegram-канале.

Чтобы избежать печальных последствий, Мясников дал четыре совета о том, как следует помогать кому-либо в непростых ситуациях. Так, первоначально врач рекомендует тщательно оценить обстановку: понять, с какой стороны подойти или подползти к проруби или горящей машине, а также выяснить, сколько человек участвует в драке и есть ли у них что-то в руках.

При этом вмешиваться в чей-либо конфликт стоит с громкого крика, чтобы привлечь к себе внимание. После этого нужно схватить наиболее активного участника драки и повалить его на землю.

"Даже не очень физически сильный человек сможет связать движения другого человека хоть на 30 секунд, этого достаточно, чтобы подоспели другие, или жертва нападения, за которую вы заступились, убежала", – заявил Мясников и отметил, что не стоит вмешиваться в разборки с палкой или чем-то другим, иначе такую помощь воспримут как угрозу.

На месте аварии или катастрофы врач рекомендовал не пытаться "оживить" человека своими силами. Вместо этого достаточно вытащить пострадавшего из опасной зоны и остановить кровотечение. Остальные же действия могут только навредить – лучше дождаться скорую. Кроме того, бросаясь на помощь, Мясников советовал постараться привлечь внимание других людей.

"Выходя из дома, мы никогда не знаем, вернемся ли. Но если суждено вернуться, то должны вернуться с чувством, что прожили день достойно. А ситуации, как в Барнауле, должны служить примером, как надо действовать, а не отпугивать. Жалко человека, но он настоящий мужчина!" – резюмировал Мясников.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.08.2020 08:32
- гость -

Что за бред??
Все пиарятся на этом, дают свои оценки...

4.08.2020 08:35
месный

мяско и сюда залез

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