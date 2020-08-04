В Барнауле на одной из улиц появился альпинарий

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
В Барнауле на пересечении улиц Георгиева и Энтузиастов обустроили альпинарий, сообщает пресс-центр мэрии.
Зеленый уголок украсил пространство в центре пешеходной зоны и стал продолжением аллеи по улице Георгиева. Комплекс создавался в рамках плана благоустройства Индустриального района подрядной организацией "Экостройсервис".
Специалисты декорировали участок камнями разных размеров, уложили рулонный газон и оформили сухой ручей из мраморной крошки. Вокруг альпинария расположилась живая изгородь, цветы и различные растения.
Как ранее сообщил amic.ru, 11 июля на пересечении улицы Кулагина и проспекта Калинина в Барнауле установили четырехметровый цветочный шар.
Комментарии
погодите называть груду рассыпанных камней- альпинарием
как то по колхозному выглядит сеё деяние...
Гости, сделайте лучше. критиковать каждый может
Мы будем критиковать, пока не будет красиво и правильно. Денег выделяют одно в итоге другое.
а сожно как развалят, а это полюбому сделают. собачки засрут щебеночку, раздолбаи повалят камни.....можно когда все сломают камешки домой забрать? Для декора ландшафта? )))
Можно, это так и растаскивается везде.
- гость -
Мы будем критиковать, пока не будет красиво и правильно. Денег выделяют одно в итоге другое. Совершенно согласна ! Что значит появится? Есть у объекта автор ? Альпинарием это назвать даже с похмелья не возможно. Горожане до каких пор нам будут впаривать всякое де...о называя его по другому?
до каких пор нам будут впаривать всякое де...о называя его по другому
Думается до тех пор пока будут такие вон как гость 09:24, типа не нравится идите и сами сделайте. Когда выделяется сто тысяч а они из покрышек лебедей ваяют- это я утрировано.
Теперь альпинарии вместо клумб из покрышек?
Как чиновники города любят живую изгородь. На мемориале очень красивый сквер с его газоном ,липами,и декоративными кустарниками , а всё зто закрывает "живая изгородь" мы не видим из за этой"изгороди"очень красивый вид на мемориал .У живой изгороди одна задача не пускать на поля овец (так в Англии) а в Барнауле не нарушать покой бродягам.А насчёт сухой речки это здорово .Одно предложение поставить аншлаг , что это АЛЬПИНАРИЙ . и СУХАЯ РЕЧКА.
Нам, с нашим-то климатом, не альпинарии нужны, нам деревья нужны, причем высокие и с развесистой кроной, чтоб тени много давали. И фонтаны живые, настоящие, а не убогие сухие ручьи или новиковское убожество, исходящее едва заметными струйками.
А всякие забавы, типа альпинариев и сухих речек, вы, господа чиновники, оставили бы для своих дач.
4.08.2020 09:24
- гость -
Гости, сделайте лучше. критиковать каждый может А кто сказал , что гости. Гость 09-24 если руки не оттуда а голова совсем отсутствует то нужно постоять в сторонке , а не творить" грибки " из тазиков и прочие "шедевры" одному тебе понятные!
шэдевры из полторашек это вещь