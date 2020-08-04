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Менее половины региональных дорог в России соответствуют государственным стандартам

, ИА "Амител"
На содержание таких трасс уходит только треть от положенных на ремонт средств
Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Менее половины региональных дорог (44%) в России соответствуют государственным стандартам, а на их содержание уходит почти в восемь раз меньше средств, чем на федеральные трассы. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет Счетной палаты.

В среднем на поддержку одного километра дороги федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн рублей, а на ремонт дорожного полотна трасс регионального уровня – 228 тысяч. При этом дороги местного значения получают лишь 30% от нормативных значений, которые требуются на содержание.

В Счетной палате отметили, что сейчас в законодательстве не закреплены критерии распределения дорог к определенным уровням содержания. Кроме того, нет и механизма, по которому Росавтодор распределяет бюджетные средства: сейчас существует только общий норматив размера поддержки в зависимости от протяженности дорожного полотна.

Проверка показала, что при расчете направляемых средств также учитывались дороги, которые или фактически отсутствовали, или не использовались. При этом Счетная палата выявила низкий уровень конкуренции на рынке дорожных работ.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.08.2020 10:52
маша

это факт.
ехали из Славгорода в Барнаул, сказать честно, путешествие не для слабонервных

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