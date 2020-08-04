Тревел-блогер Руслан Усачев приедет на Алтай

Российский блогер Руслан Усачев в подкасте "Без души" рассказал о том, что собирается ехать на Алтай.
Куда именно он планирует отправиться, блогер не уточнил и не сказал, когда состоится поездка. Вероятно, на Алтае пройдет съемка его шоу "Пора валить".
Ранее amic.ru писал о том, что Усачев провел эксперимент и посчитал инфляцию за прошедшие 13 лет. Он взял чек из супермаркета от 2007 года и отправился с ним в супермаркет. Усачев составил таблицу, где сравнил все цены и узнал реальный уровень инфляции за 13 лет, который, по его данным, составил не 156%, как пишут официальные источники, а 257%.
Комментарии
дожили блокируют за все обижусь и уйду