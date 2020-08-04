Каждый пятый ребенок в России находится за чертой бедности

По итогам 2018 года почти 23% российских детей жили в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.
Согласно результатам, уровень бедности среди несовершеннолетних почти в два раза превышает общий показатель – по итогам 2018 года за чертой бедности, включая детей, проживало 18,4 млн человек.
При этом самый высокий уровень бедности среди детей – более 50% – приходится на многодетные семьи, а свыше 40% – на малоимущие сельские семьи. При этом в семьях, состоящих только из пенсионеров, наблюдается самый низкий уровень детской бедности – около 19%.
Как отмечают аналитики, показатель сильно вырос с 2015 года – более 27% против 20,7% в 2014 году. После этого доля детей, которые растут в малоимущих семьях, постепенно снижалась. Однако статистика по детской бедности в России публикуется с задержкой в два года, а потому влияние пандемического кризиса на динамику получится оценить только в 2022 году.
Комментарии
нищета плодится по путинской указке
Новости сверхдержавы....
А сколько нищих пенсионеров!!!!!!!!!!!!!
значит нужно рожать не более четырех
Россия, нищая Россия...
Может контрацептивы бесплатно раздавать, или секс только под надзором опеки?
если бы из богатых хорошие вырастали...
А что ждать в стране которой деньги правят разумом?
это не совок заботящийся о светлом будущем детей, это капитализм в котором 20% живут а остальные 80% работают на их благо.
есть такая теория - согласно которой народы живут в плодах дел своих......
и мы с голой ж,но полными штанами патриотизма гордимся этим фактом!
Спасибо, нашему наимудрейшему, другие страны нам завидуют. Жисть стало веселей.. скоро станет совсем весело.
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4.08.2020 11:54
- гость -
Может контрацептивы бесплатно раздавать, или секс только под надзором опеки?
ты главное сам предохраняйся, иди-оты не должны плодиться
Министр труда РФ был крайне удивлён, что выплаты в 10000 рублей оказались финансово значимыми для многих семей.
нищета плодится по путинской указке
Кошка родила котят - это Путин виноват...
4.08.2020 12:17
- гость -
а что такой ленивый даже на трусы себе не заработал?
я вот виду в семьях по два авто стало, по нескольку квартир...
так богато еще не жили