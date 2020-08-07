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Пышная и ароматная. Готовим домашнюю выпечку на сухом молоке

, ИА "Амител"
Румяный хлеб и миндальные пончики легко приготовить с помощью растворимых сливок и молока от компании Hee Chang

Иногда хочется приготовить блины или молочную кашу, а молока дома нет. В таких случаях полезно иметь на полке его растворимый аналог – сухое молоко или сливки. Например, продукты "Нью Милки" и "Сопьо Крима" от компании Hee Chang из Южной Кореи. 

Они произведены из растительных компонентов и могут заменить молоко или сливки тем, кто по разным причинам не употребляет продукцию животного происхождения. Эти смеси не содержат сои и животных жиров, подходят для людей с лактозной непереносимостью. А еще в них меньше калорий: используя эти ингредиенты в домашней выпечке, любители сладкого могут позволить себе больше. При этом блюдо сохранит нежный сливочно-молочный вкус. 

Попробуйте сами испечь румяный домашний хлеб и ПП-десерт – миндальные пончики без сахара и муки. 

Домашний хлеб

Что потребуется?

Мука пшеничная – 350 г;
Сухое молоко "Нью Милки" – 25 г;
Дрожжи сухие – 5 г;
Сахар – 1 ч. л.;
Соль – 1 ч. л.;
Вода теплая – 210 мл;
Растительное масло – 50 мл.

Как готовить?

1. Для начала просеем в емкую посуду муку. Добавим к ней все сухие ингредиенты и хорошо перемешаем.

2. Вливаем в смесь воду и растительное масло. После вымешиваем рукой. Как только смесь соединилась, выкладываем ее на стол и, смазав руки растительным маслом, вымешиваем 5-7 минут.

3. Когда тесто станет гладким и равномерным, скатываем его в шар, кладем в миску, накрываем пленкой и оставляем на расстойку в теплом месте на 20 минут. За это время оно должно в 1,5 раза увеличиться в объеме.

4. Поднявшееся тесто снова выкладываем на стол и легкими движениями, прихлопывая, растягиваем до овальной формы.

5. Затем скручиваем в рулет, начиная с узкой стороны. Получившийся рулет еще раз сворачиваем (как улитку), а затем еще раз растягиваем руками в овал. Теперь можно формировать батон.

6. Сворачиваем тесто в рулет, кладем швом вниз и слегка подворачиваем края вовнутрь. Батон должен получиться ровной, продолговатой формы. Переносим на противень. Накрываем его полотенцем и снова оставляем на 20 минут. И сразу включаем духовку на 180 градусов, она должна хорошо прогреться.

7. После смазываем батон водой, присыпаем мукой и делаем диагональные разрезы (глубиной примерно 5 миллиметров).

8. Выпекаем 30-35 минут при температуре 180 градусов. Готовый батон выложите на решетку и накройте полотенцем, остудите.

Миндальные пончики

Что потребуется?

Миндальная мука – 100 г;
Сливочное масло – 75 г;
Сухие сливки "Сопьо Крима" – 1 ст. л.;
Яйцо – 4 шт.;
Разрыхлитель – 1 ч. л.;
Ванильный экстракт – 1 ч. л.;
Подсластитель (стевия) – 50 г.

Как готовить?

1. Сливочное масло растопите, подмешайте к нему сухие сливки "Сопьо Крима" и подсластитель. Мешайте до однородного состояния. Затем добавьте ванилин и снова перемешайте.

2. Пора добавлять миндальную муку с разрыхлителем. Хорошо все снова перемешайте и вымесите тесто.

3. В силиконовые формочки разложите тесто почти до края. Выпекайте при 175 градусах 15 минут. Пончики должны слегка подрумяниться.

4. После пончики слегка остудите и подавайте к столу с ягодами или финиковым сиропом.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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