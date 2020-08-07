Пышная и ароматная. Готовим домашнюю выпечку на сухом молоке

Иногда хочется приготовить блины или молочную кашу, а молока дома нет. В таких случаях полезно иметь на полке его растворимый аналог – сухое молоко или сливки. Например, продукты "Нью Милки" и "Сопьо Крима" от компании Hee Chang из Южной Кореи.

Они произведены из растительных компонентов и могут заменить молоко или сливки тем, кто по разным причинам не употребляет продукцию животного происхождения. Эти смеси не содержат сои и животных жиров, подходят для людей с лактозной непереносимостью. А еще в них меньше калорий: используя эти ингредиенты в домашней выпечке, любители сладкого могут позволить себе больше. При этом блюдо сохранит нежный сливочно-молочный вкус.

Попробуйте сами испечь румяный домашний хлеб и ПП-десерт – миндальные пончики без сахара и муки.

Домашний хлеб

Что потребуется?

Мука пшеничная – 350 г;

Сухое молоко "Нью Милки" – 25 г;

Дрожжи сухие – 5 г;

Сахар – 1 ч. л.;

Соль – 1 ч. л.;

Вода теплая – 210 мл;

Растительное масло – 50 мл.

Как готовить?

1. Для начала просеем в емкую посуду муку. Добавим к ней все сухие ингредиенты и хорошо перемешаем.

2. Вливаем в смесь воду и растительное масло. После вымешиваем рукой. Как только смесь соединилась, выкладываем ее на стол и, смазав руки растительным маслом, вымешиваем 5-7 минут.

3. Когда тесто станет гладким и равномерным, скатываем его в шар, кладем в миску, накрываем пленкой и оставляем на расстойку в теплом месте на 20 минут. За это время оно должно в 1,5 раза увеличиться в объеме.

4. Поднявшееся тесто снова выкладываем на стол и легкими движениями, прихлопывая, растягиваем до овальной формы.

5. Затем скручиваем в рулет, начиная с узкой стороны. Получившийся рулет еще раз сворачиваем (как улитку), а затем еще раз растягиваем руками в овал. Теперь можно формировать батон.

6. Сворачиваем тесто в рулет, кладем швом вниз и слегка подворачиваем края вовнутрь. Батон должен получиться ровной, продолговатой формы. Переносим на противень. Накрываем его полотенцем и снова оставляем на 20 минут. И сразу включаем духовку на 180 градусов, она должна хорошо прогреться.

7. После смазываем батон водой, присыпаем мукой и делаем диагональные разрезы (глубиной примерно 5 миллиметров).

8. Выпекаем 30-35 минут при температуре 180 градусов. Готовый батон выложите на решетку и накройте полотенцем, остудите.

Миндальные пончики

Что потребуется?

Миндальная мука – 100 г;

Сливочное масло – 75 г;

Сухие сливки "Сопьо Крима" – 1 ст. л.;

Яйцо – 4 шт.;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Ванильный экстракт – 1 ч. л.;

Подсластитель (стевия) – 50 г.

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Как готовить?

1. Сливочное масло растопите, подмешайте к нему сухие сливки "Сопьо Крима" и подсластитель. Мешайте до однородного состояния. Затем добавьте ванилин и снова перемешайте.

2. Пора добавлять миндальную муку с разрыхлителем. Хорошо все снова перемешайте и вымесите тесто.

3. В силиконовые формочки разложите тесто почти до края. Выпекайте при 175 градусах 15 минут. Пончики должны слегка подрумяниться.

4. После пончики слегка остудите и подавайте к столу с ягодами или финиковым сиропом.