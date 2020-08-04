В Ярославле десантники избили ЛГБТ-активиста за плакат о геях в ВДВ

В Ярославле ЛГБТ-активист в День ВДВ вышел на улицу с плакатом "Геи тоже служат в ВДВ", чем вызвал агрессию со стороны десантников. Защищать человека пришлось двум сотрудникам полиции.
Мужчины, которые отмечали 90-летние десантных войск, увидели активиста и набросились на него. Один из десантников начал его пинать, а второй попытался несколько раз ударить по лицу.
Двое сотрудников полиции собой прикрыли парня с плакатом, но, несмотря на это, он все-таки получил несколько ударов в живот. Также в перепалке ему разбили очки.
Активист написал на обидчиков заявление. По данному факту проводится проверка, пишет "Лента".
Комментарии
Ха-ха-ха, это просто анекдот из серии i hate nigger
Чувак самоубийца однако...
На счет геев не понятно, но то, что невоспитанные люди служили из видео становится ясно
за раскрытие гос.тайны наверное избили
это разве избили? он то ждал, чтоб его отжарили. не срослось
этот гей прям вишенка на торте для ВДВ..
Шел за премией Дарвина
Вот оно истинное лицо ВДВ, избить и унизить не сопротивляющегося! Великие воины были геями, это общеизвестно!
Да ладно избили прям, пенделя дали просто.
Голубые совсем распоясались.
В день ВДВ каждый в тельняшке мечтает встретить такого с разноцветным флагом. Этим повезло, они встретили его, но тут полицейский вмешался. И радость и разочарование. Это как дать собаке кусок мяса и тут же забрать.
недавно аналогичный субъект(человеком не поварачивается назвать) напросился, а потом в Гермашку за ПОЛИТИЧЕСКИМ убежищем попросился.
Не любят его тут... мужчины