Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

Украинская модель Дарья Кирилюк на своей странице в Instagram рассказала о том, что ее избили охранники пляжа Момо в Турции.
По словам девушки, она отдыхала возле моря вместе со своим молодым человеком и несколькими знакомыми. В этот момент на них напала служба безопасности.
"Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло", – написала Кирилюк.
Девушка добавила, что в больнице ей и ее спутникам зафиксировали побои. При этом в своей публикации Дарья не уточнила, что стало причиной конфликта.
Комментарии
Топтали турецкий флаг или были совсем голые? -Теперь даун-модель или ботом-модель.
зато теперь губы уточкой без ботокса
Странно, чтобы вот вот взяла и напала служба безопасности. Обычно они всегда максимально корректны. Много раз был в Турции, непонятно как-то это все, кто-то недоговаривает.
Вот прямо просто так взяли и избили ? И компашка вела себя на пляже прилично ? Или как всегда - " нам никто не указ , ведём себя как хотим и плевать нам на общество ? "