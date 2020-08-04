Чебурашку ждут в Болгарии. На Алтае ищут партнера для экспорта русской игрушки

Предпринимателей Алтая приглашают сотрудничать с контрагентом из Болгарии. В стране ищут партнера для поставки известной русской игрушки "Чебурашка".
Бизнесмены будут работать по контракту. Чтобы подать заявку, нужно подготовить коммерческое предложение и презентацию продукции на английском и русском языках и обратиться в Центр "Мой бизнес" Алтайского края.
Контракт предусматривает два варианта исполнения изделия:
- мягкая игрушка с музыкальным модулем;
- мягкая игрушка без музыкального модуля.
Размер изделия 18-20 см. Требуемые ТН ВЭД – 95030041, 9503.
Координирует работу центр поддержки экспорта. Подробности можно узнать по телефону 8 800 222 8322. Больше запросов иностранных компаний в Telegram-канале @export_center_altai
Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт
Комментарии
Могу за бюджетные деньги построить кластер по производству Чебурашек. Недорого.
Права на чебурашку принадлежат Японии. Подстава чистой воды. Вывод - посадят.