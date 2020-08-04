Полицейский из Барнаула и его племянник задержали вора

В Барнауле родственники-полицейские ночью в выходной день задержали вора, сообщает пресс-служба ГУ МВД Алтайского края.
Следователь главного следственного управления майор Владимир Целегородцев находился дома, когда услышал звук разбитого стекла на улице. На часах уже было ближе к полуночи, мужчина выглянул в окно и увидел незнакомца, который пытается залезть в продуктовый магазин.
Вместе со своим племянником, курсантом БЮИ Алексеем Лузиным, Владимир выбежал на улицу и задержал злоумышленника, который собирался скрыться с кассовым аппаратом в руках. Мужчины вызвали полицию и до прибытия наряда ППС удерживали вора.
Злоумышленником оказался 18-летний парень. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Комментарии
Молодец! Не стал дома отсиживаться!!!