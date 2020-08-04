Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию

Александр Лукашенко во время обращения к нации заявил, что Россия и Белоруссия будут сотрудничать, несмотря на то, что "дружеские" отношения сменились на "партнерские", пишет ТАСС.
"Россия боится нас потерять, ведь у нее не осталось по-настоящему близких союзников, и Запад стал к нам проявлять предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную предсказуемую внешнюю политику. Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником – кто бы ни был у власти в Беларуси и России. Это глубоко внутри наших народов, несмотря на то, что РФ поменяла братские отношения на партнерские", – сказал глава государства.
Ранее Лукашенко заявлял, что его оппоненты на президентских выборах могут устроить захват власти в стране силой. Голосование в Белоруссии пройдет 9 августа.
Комментарии
Ростов не резиновый
А батька Россию потерять не боится? Польша не резиновая, унитазов на хохлов не хватает.
17:52
Латай лапти, скоро тебя отправят защищать братский народ Баларуси от минской хунты.
Судя по тому как наши СМИ перевирают слова Лукашенко, все из-за того что нашим олигархам нужны его заводы, а он как кость в горле, нужно просто подождать ровно неделю и все станет ясно.
Здесь игра не Лукашенко с Путиным, а Лукашенко против российских либералов