Вторник, 4 Август, 20:38

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,38
€ 86,5
26°

861423 +5159
Обь
221см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Кардиолог рассказал о способе снизить уровень холестерина без лекарств

, ИА "Амител"
Эксперт дал несколько советов по питанию
Фото: infolibrum.ru

Фото: infolibrum.ru

Врач-кардиолог Ольга Молчанова поделилась советами о том, как укрепить иммунитет и защититься от заболеваний сердца и сосудов. По ее словам, предпочтительный режим питания: завтрак, перекус, обед, полдник, ужин, пишет КП.

При этом, по словам Молчановой, важно следить за уровнем холестерина. Так, например, субпродукты не являются хорошей альтернативой обычному мясу, потому что уровень холестерина в них очень высок. 

В яйцах этот элемент содержится, но в продукте есть и лецин, который способствует выводу холестерина из организма. Также снижению уровня холестерина в крови способствуют овсянка, яблоки, цитрусовые и чеснок. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
20:30
Кардиолог рассказал о способе снизить уровень холестерина без лекарств 0
20:14
Бийчанин ударил полицейского, чтобы прорваться на свадьбу в закрытый на карантин район 0
19:50
В пригородной части Барнаула горят сразу два частных дома 0
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 128 0
19:05
Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на алтайской турбазе 0
18:55
Онищенко рассказал об опасности компьютерной томографии 0
18:29
Полицейский из Барнаула и его племянник задержали вора 1
18:07
Первые займы под 1% годовых выдали в Алтайском крае 1
17:57
Шойгу ввел спецнадбавки к зарплатам военнослужащих 5
17:43
В Алтайском крае осудят 20-летнего парня, который ради забавы сжег два дома 0
17:30
Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию 17
17:18
Черногория открывает границы для туристов из России 0
17:06
Нет ясности. Алтайский думец обеспокоился бесплатным питанием для школьников 1
16:56
Жители Барнаула жалуются на коммунальные службы за разбитые окна своих машин 4
16:41
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции 5
16:29
Чебурашку ждут в Болгарии. На Алтае ищут партнера для экспорта русской игрушки 6
16:16
В Алтайском крае около 50 тысяч школьников получат выплаты на подготовку к школе 1
16:02
Уроженку Барнаула отправят на психиатрическую экспертизу после расчленения мужа-рэпера 4
15:50
Белоруссия объявила о военных сборах на границе с Россией 14
15:38
В Алтайском крае уровень безработицы увеличился в два раза. Почему и что дальше? 12
15:29
Барнаульский хоккеист повторил достижение Уэйна Гретцки 7
15:15
Минобрнауки РФ выделило алтайскому вузу дополнительные бюджетные места 9
15:04
Чуть более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки 1
14:55
13 участков дорог отремонтировали в Барнауле 3
14:43
В Ярославле десантники избили ЛГБТ-активиста за плакат о геях в ВДВ 39
14:32
Экс-полицейский из "дела Надвоцкого" может получить больше, чем начальник-взяточник 1
14:21
Данные участников голосования по поправкам в Конституцию оказались в Сети 4
14:08
Депутат барнаульской Думы предложила Вячеславу Новикову сложить полномочия 15
13:57
Прием заявлений на добычу дичи начинается в Алтайском крае 8
13:45
С беседкой и скульптурами. В Бийске на месте свалки построят этнопарк 0
13:33
Семьи алтайских призывников, служащих в Президентском полку, получили благодарность 5
13:20
Илон Маск рассказал о новых чипах, внедряемых в мозг 17
13:03
Александр Карлин назвал нацпроекты причиной улучшения жизни в Тальменском районе 21
12:50
Каждый четвертый житель Алтайского края трудится в теневом секторе экономики 16
12:38
В Алтайском крае прогнозируют "опасное солнце" 4
12:28
Российская вакцина от COVID будет временно недоступна для детей 6
12:15
Всем алтайского. Как фермерам и сыроделам найти партнеров в России и за рубежом 0
12:01
Впервые за месяц. Менее 100 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае 31
11:55
ЛДПР собирается выдвигать Дегтярева на выборы губернатора Хабаровского края 6
11:44
Каждый пятый ребенок в России находится за чертой бедности 31
11:32
Глава района Вячеслав Новиков "прогулял" второе заседание суда по собственной жалобе 28
11:08
Когда дадут горячую воду в Барнауле и какие дома ее пока не получат 32
10:57
Тревел-блогер Руслан Усачев приедет на Алтай 2
10:45
Семья Ракшиных выкупит поместье рядом с Кремлем 44
10:31
Алтайские предприятия из пострадавших сфер получают господдержку 2
10:18
Менее половины региональных дорог в России соответствуют государственным стандартам 1
10:03
Новый KIA со скидкой. Как выгодно купить автомобиль в АЕМ Холдинг 0
09:56
Алтайская промышленность смогла избежать больших потерь на фоне коронавируса 1
09:46
Повторная вспышка COVID-19 в России возможна из-за возвращения туристов 11
09:34
На двух улицах Барнаула ограничат въезд грузового транспорта 3
09:22
Crew Dragon успешно вернулся на землю 15
09:08
В Барнауле на одной из улиц появился альпинарий 17
08:56
В России начали действовать новые стандарты для автомобильных номеров 0
08:43
В Республике Алтай выявили семь новых случаев заражения коронавирусом 0
08:31
"Мы отсталые". Зачем федералы скупают алтайские земли и кому от этого хорошо 20
08:17
Назван идеальный завтрак для тех, кто хочет похудеть 11
08:04
СКР показал видео следственного эксперимента на месте гибели семьи Кременских 50
07:52
16-летнюю девочку включили в пятерку самых красивых россиянок 10
07:32
"Он настоящий мужчина". Мясников прокомментировал смертельную драку в Барнауле 10
07:19
Персеиды в 2020 году. Когда и где смотреть самый красивый звездопад года 0
07:03
Краевой суд может отправить в СИЗО подозреваемую в гибели ребенка в Новоалтайске 9
06:47
Ученые рассказали, как существенно снизить риск развития деменции 1
06:33
Остерегаться росы и прятаться от молний. Что нельзя делать на Марию Ягодницу 0
06:17
Уроженку Барнаула арестовали по подозрению в убийстве рэпера Картрайта 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.