СК обнародовал видео следственного эксперимента с женой расчлененного рэпера

СК РФ показал видеозапись следственного эксперимента с женой расчлененного рэпера Энди Картрайта. Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале ведомства.
Напомним, что расчлененное тело погибшего обнаружили 30 июля в его квартире в Санкт-Петербурге. По подозрению в убийстве задержали супругу Картрайта – уроженку Барнаула Марину Кохал. Девушка утверждала, что исполнитель умер от передозировки наркотиками, и она решила расчленить его труп, чтобы тот "бесследно пропал".
Экспертиза показала, что в крови убитого не было наркотических средств, а позднее следствию стало известно, что незадолго до смерти Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Сейчас главной подозреваемой является его жена, которая арестована. Как ранее сообщил amic.ru, следователи планируют назначить Кохал психолого-психиатрическую экспертизу.
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