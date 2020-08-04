Онищенко рассказал об опасности компьютерной томографии

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о том, что лучевая нагрузка при томографии очень высока. Поэтому без назначения врача проходить ее не стоит, пишет РИА "Новости".
"Его так разрекламировали, настолько люди в это КТ верят... Вот так получилось – все были перепуганы. У этого COVID где-то 40% вообще бессимптомные течения. Он не болеет, никаких признаков нет. Есть эта (КТ, – прим. ред.) нагрузка, и она очень высокая, надо с ней быть поосторожней... Мы будем надеяться, что в будущем будем совершенствовать и формы лечения, и более осторожно относиться к такого рода исследованиям", – сказал он.
Онищенко добавил, что в перспективе нужно искать другие методы диагностики и смотреть на необходимость проведения КТ. Врач предупредил, что даже при положительном тесте на коронавирус не нужно делать томографию без назначения врача.
Комментарии
простой рентген в 3-4 раза выше нагрузка..