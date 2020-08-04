Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных избирателей из информационных систем. Администрация уверяет, что утечек с начала 2020 года не было, пишет ТАСС.
"С начала 2020 года утечек данных из информационных систем правительства Москвы не происходило. Информационные системы правительства Москвы защищены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности государственных информационных систем и информационных систем персональных данных, имеют аттестат соответствия требованиям по безопасности информации", – отметили в правительстве.
Ранее "КоммерсантЪ" сообщил о том, что в Сети выставили на продажу данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию. Отмечалось, что база содержит около 1,1 млн номеров.
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