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Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных избирателей

, ИА "Амител"
Все информационные системы защищены
Фото: webreads.com

Фото: webreads.com

Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных избирателей из информационных систем. Администрация уверяет, что утечек с начала 2020 года не было, пишет ТАСС.

"С начала 2020 года утечек данных из информационных систем правительства Москвы не происходило. Информационные системы правительства Москвы защищены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности государственных информационных систем и информационных систем персональных данных, имеют аттестат соответствия требованиям по безопасности информации", – отметили в правительстве.

Ранее "КоммерсантЪ" сообщил о том, что в Сети выставили на продажу данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию. Отмечалось, что база содержит около 1,1 млн номеров. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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