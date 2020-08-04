В Ростуризме оценили потери России от закрытия границ

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" рассказала о потерях России в результате закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Отсутствие иностранных туристов негативно сказалось на экономике.
Согласно оценке Ростуризма, совокупные потери государства от введенных ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-2019, составили около 500 миллиардов рублей.
По словам Догузовой, за 2019 год туристическая отрасль принесла в государственный бюджет 10,9 миллиарда долларов, что, по ее словам, сопоставимо с прибылью от экспорта вооружения, ряда цветных металлов и продаж в сфере лесодобычи.
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