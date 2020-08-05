Троих моряков спасли с необитаемого острова благодаря надписи на песке

Троих моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом рассказали в Минобороны Австралии.
30 июля моряки отплыли от атолла Пулуват, но в пути сбились с курса и истратили все топливо. Местные спасатели за помощью в поисках обратились к Австралии.
2 августа, спустя три дня после исчезновения, австралийские военные заметили на берегу надпись SOS. Моряки находились в 190 километрах от точки отправления. Военный вертолет доставил людям еду и воду. Все трое живы и здоровы, их состоянию ничего не угрожает.
В ближайшие дни с острова их заберет микронезийский патрульный корабль.
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