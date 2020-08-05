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В Крыму семилетняя девочка спасла тонущего в бассейне мальчика

, ИА "Амител"
В МЧС пообещали, что ребенка наградят

Семилетняя девочка из Тулы в Крыму спасла пятилетнего мальчика, который не умел плавать. Ребенок упал в бассейн, пишет ТАСС.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как ребенок катается на самокате и падает в воду. Девочка увидела это и сразу прыгнула за ним, чтобы помочь. После этого взрослые вытащили детей из бассейна. Отмечается, что родители мальчика в это время находились в соседнем кафе. 

"Специалисты ГКУ РК "Крым-спас" совместно с членами Крымского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский Союз спасателей" уже устанавливают все обстоятельства, контакты родителей ребенка, готовятся необходимые документы. Не каждый взрослый решится на такой шаг. Ребенка, безусловно, необходимо представить к награде", – сказал глава республиканского МЧС Сергей Шахов. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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