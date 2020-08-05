Телеведущий Александр Гордон развелся с молодой женой

56-летний телеведущий Александр Гордон развелся с 26-летней женой Нозанин Абдулвасиевой, сообщает StarHit.
На развод Абдулвасиева подала еще в июне, а 17 июля мировой участок Пресненского района суда Москвы официально расторг ее брак с Гордоном. У пары остались два сына, однако никаких прений между супругами не было, и все вопросы относительно алиментов и имущества пара решила в досудебном порядке.
Сама девушка недавно пожаловалась, что за шесть лет совместной жизни с Гордоном они сменили четыре квартиры. Общаясь с риелторами, ей постоянно приходилось объяснять, откуда у нее российское гражданство и сколько человек будет проживать в доме.
Напомним, что для Гордона это уже четвертый развод, причем большинство его жен были значительно моложе журналиста.
Комментарии
В заголовке указано Дмитрий Гордон, по тексту - Александр Гордон, Вы уже определитесь....
И фамилии кажись ошибочка - разве там буква "р" пишется?
да гордон он и есть гордон
Спасибо, нам очень интересно наблюдать за этими собачьими свадьбами