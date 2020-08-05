Ущерб от паводка в одном из районов Горного Алтая оценили в 140 млн рублей

Глава Кош-Агачского района Серикжан Кыдырбаев оценил ущерб инфраструктуре и сельхозугодьям муниципального образования от июльского паводка в 140 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.
"Пострадали 15 мостов, пять участков дамбы, они в ветхом состоянии, второй удар не выдержат" – пояснил Кадырбаев, уточнив, что дамба защищает села Кокоря, Кош-Агач, Ортолык и Тобелер.
По его словам, мосты "подлатали", но они все еще нуждаются в серьезном ремонте. Об этом проинформировано руководство Республики Алтай.
Как ранее писал amic.ru, в Кош-Агачском районе долговременные проливные дожди привели к подтоплению. В июле из-за непогоды в горном районе уровень воды в реках поднялся, и поток воды прорвал дамбу в селе Кош-Агач. В результате затопленными оказались несколько домов, приусадебные участки и надворные постройки.
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