Телефонные мошенники украли у жительницы Барнаула 130 тысяч рублей

Жительница Барнаула доверилась мошенникам и лишилась крупной суммы денег, пишет пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Как сообщили в ведомстве, горожанке позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей одного из крупных банков. Она рассказала, что злоумышленники пытаются перевести деньги с ее банковской карты в Калининградскую область и озвучила план дальнейших действий.
"Звонившая была настолько убедительна, что женщина незамедлительно последовала к ближайшему банкомату, где по наставлениям "сотрудницы банка" сняла со своего счета 130 тысяч рублей. Затем злоумышленница сообщила, что "специально" и "очень быстро" банк перевыпустил карту и все деньги теперь нужно перевести на нее. Потерпевшую не насторожило даже это, и она в этом же банкомате перевела все свои деньги на указанный незнакомкой счет", – говорится в сообщении.
После этого никто из банка с потерпевшей не связался. Женщина поняла, что она попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, личность аферистки устанавливают.
Комментарии
У хохлов сотни колл-центров.
Тысячи "специалистов" работают безнаказанно.
Русский знают.
Врага обезжиривают.
Для полиции рф недоступны.
Изи мани