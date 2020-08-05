Пропавшего в Барнауле дезориентированного пациента нашли живым

Пропавшего 37-летнего жителя Барнаула, который 4 августа ушел из горбольницы № 1 и исчез, нашли живым, сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт – Алтайский край" в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее появилась информация о том, что мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
"Найден, жив", – написали волонтеры. Отмечается, что найти пропавшего помогли две девушки, которые позвонили и сообщили важную информацию.
Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае пропал 83-летний невысокий мужчина. В последний раз пенсионера видели 31 июля, он был одет в зеленую куртку, сине-серую клетчатую рубашку, черные трико и галоши.
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