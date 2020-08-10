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Трамплин в карьеру. В Финансовом университете идет набор в магистратуру

, ИА "Амител"
Подать документы на очно-заочную форму можно до 15 августа 2020 года, на заочную – до 15 сентября 2020 года
Фото: journal.school-olymp.ru

Фото: journal.school-olymp.ru

"Алтайский филиал Финансового университета продолжает приемную кампанию в магистратуру. Принимаются документы на две программы: "Финансовый менеджмент и рынок капиталов" (заочная форма) и "Учет, анализ и аудит" (очно-заочная форма).

"Магистратура дает возможность освоить новые дисциплины, которых еще несколько лет назад не было, позволяет сменить или скорректировать специальность, идти вверх по карьерной лестнице. Если бакалавриат остается, как правило, традиционным, то программы магистратуры больше соответствуют запросам рынка", – рассказали в приемной комиссии филиала. 

Добавим, что в магистратуре студент собирает портфолио научных работ, которые могут пригодиться для аспирантуры и преподавательской деятельности. 

Подать документы (на платной основе) на очно-заочную форму обучения в 2020 году можно до 15 августа, на заочную – до 15 сентября. Абитуриенты проходят вступительные испытания по дисциплинам "Экономическая теория" и "Иностранный язык".

Срок обучения – 2,5 года. В магистратуре можно совмещать учебу с работой: занятия проходят по вечерам.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский филиал)
Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 54
Телефоны приемной комиссии: +7 (902) 997-23-72
Email: Altai@fa.ru
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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