"Это неэтично". Михаил Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался повышать себе зарплату, сообщает ТАСС.
По словам Дегтярева, у него остался такой же оклад, как и у прежнего главы региона Сергея Фургала.
"Вы же видите, я пользуюсь абсолютно всем тем же: располагаюсь в кабинете прежнего руководителя, передвигаюсь на автомобилях прежнего руководителя, даже охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Сергеем Ивановичем Фургалом. Повышать не планирую, мне кажется, это неэтично", – заявил политик.
По информации издания, Фургал, вступивший в должность губернатора региона осенью 2018 года, задекларировал в том же году примерно 5,5 млн рублей годового дохода. Сведений о доходах за 2019 год пока нет.
Напомним, 9 июля правоохранители задержали губернатора Хабаровского края по обвинению в организации убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.
20 июля стало известно о том, что президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия, а врио региона назначили депутата Госдумы Михаила Дегтярева.
Комментарии
а четак
опасается?
вона дугин пришел, сразу себе три сотки нарисовал
франк тоже не посромничал
Скорее всего, после него назначат более вменяемого губернатора, чтобы народ обрадовался. Как говорится: "Хочешь сделать человеку хорошо? - сделай ему плохо, а потом верни как было". Так что надолго он там не задержится, а его работа будет хорошо оплачена. Ещё один домик построит или квартиру купит.
а четак
опасается?
а чего опасаться, довольствие 458 тыров в месяц, для Хабаровска нормально, чай на мАсквА... )))
пацинЩик из 90-х решил оставить всё как есть
Его основной доход идет от проституирования а не от исполнения обязанностей губернатора. Жириновский создал политический бордель и сдает своих мальчиков в аренду едру и Путину. В прошлый раз за участия в выборах мэра Москвы в качестве спойлера это туловище чудесным и внезапным образом построило дом в подмосковье на 70 млн рублей, а его бедные родители в Самаре разжились квартикой стоимостью в 8 млн рублей. Так что всё это кукареканье об этике не более чем классический случай лицемерия.
Абориген, все правильно. Зачем ему это, зарплата для него - копейки.
11:20
Самое главное - не забывать забирать зарплату, а то можно спалиться..
Самое главное - не забывать забирать зарплату, а то можно спалиться..
на это дело кусок пластика есть, натруженные ноженьки до кассы бить не надо)))
Смотрю я на это лицо..
5.08.2020 11:23
- гость -
11:20
Самое главное - не забывать забирать зарплату, а то можно спалиться..
Один сказочный персонаж в нашей стране даже не знает сколько у него зарплата.