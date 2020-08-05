Дональд Трамп заявил, что в Бейруте взорвалась бомба

Президент США Дональд Трамп заявил, что по мнению американских генералов, в столице Ливана Бейруте взорвалась бомба. Об этом пишет ТАСС.
Американский лидер отметил, что исходя из характера взрыва, это было похоже на атаку.
"Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов... Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да", – сказал президент.
Трамп также сообщил, что США предлагают властям Ливана свою помощь.
Как ранее писал amic.ru, 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв, ударная волна от которого повредила половину зданий города. Предположительно, детонация произошла на складе хранящегося в порту груза – 2700 тонн взрывчатых веществ. По последним данным, жертвами инцидента стали 78 человек.
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