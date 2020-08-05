Россияне раскрыли главные причины увольнения с работы

31% россиян уходят с работы из-за того, что им не повышают зарплату, пишет РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса сервиса "Работа.ру".
Еще 15% респондентов отметили, что уволились из-за стресса или профессионального выгорания. 13% не нашли причин задерживаться на прежнем месте из-за отсутствия перспектив карьерного роста.
Кроме того, каждый десятый опрошенный сообщил, что причиной для увольнения может стать желание работать ближе к дому, а 7% – чтобы больше времени проводить с родными. По 4% участников исследования заявили, что готовы уволиться из-за конфликтов или переезда.
Опрос проходил в августе, в нем участвовали 3,5 тысячи респондентов.
Комментарии
31% россиян уходят с работы из-за того, что им не повышают зарплату
в связи с объявленным сокращением финансирования госдумы и совфеда с нетерпением ждем массового ухода с работы депутатов и сенаторов)))
не только не повышают, но и снижают, это главная причина увольнений
Отсутствие перспективы карьерного роста можно приплюсовать к повышению з.п., так как люди хотят карьерного роста не только для удовлетворения амбиций, но и для повышения уровня жизни.
Да, работодатели не любят повышать заработную плату, ведь им с повышения надо будет платить больше налогов и сборов, а это не много не мало от 43 до 50% от зарплаты. Отсюда и низкие зарплаты и белые-серые конверты. Люди сами должны все налоги и сборы с зарплаты, чтобы было понимание того что это далеко не 13%. Сразу станет понятно за счет чего существует это государство, когда со своих условных 100 тыс, 50 придется отдать.
да, обложили, государство работодатлей. делают вид, что не видят и не знают, что людям приходится работать на черную зарплату.
Да у меня как у всех анверное официала в виде 18 тыщ, а у многих и вовсе минималка, а остальное наруки. Кому от этого легче? государству? Что обложив налогами работодатели их вообе обходят чтобы не платить, или работникам, что на карту как удобно не получишь и приходится еще идти за бумажками, наличку получать.
А тут и вовсе автомобиль покупал, в рено центре сказали - мы безналом оплату не берем, потери высокие, приходите с наличкой. 21 ВЕК, я бегаю по городу ищу где снять лям единоразово, учитывая ограничения суточные по карте и что в банках сумы такие не всегда есть.
Вот удобно сделали, все для народа. такими темпами к дубинке и камню вернемся.
А тут и вовсе автомобиль покупал, в рено центре
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Террану то бери, чего ты? Тот же Дустер.