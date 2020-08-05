Стали известны подробности мощного пожара в пригороде Барнаула

Вечером 4 августа в барнаульском поселке Гоньба произошел сильный пожар, передает пресс-центр МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 18:00. К моменту приезда спасателей горели два частных дома и надворные строения. Из-за плотной застройки был риск распространения пламени на соседние здания.
В результате пожар потушили за 40 минут, его площадь оценили в 250 квадратных метров. На месте работал 41 сотрудник МЧС, во время операции они вынесли из домов шесть газовых баллонов.
По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов. Никто не пострадал.
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