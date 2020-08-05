Дикобразы жили на Алтае 40 тысяч лет назад

40 тысяч лет назад на территории современного Алтайского края жили дикобразы. К таким выводам пришли ученые по итогам археологических раскопок в пещере Страшная рядом с поселком Тигирек.
Как сообщается на официальной странице правительства Алтайского края в соцсети "ВКонтакте", дикобразы исчезли из фауны региона, когда климат стал холоднее.
"Раньше грызунам с иголками на спине было комфортно в наших краях, – гласит текст поста. – Но потом климат начал меняться: стало холодать и уменьшилось количество осадков. Поэтому постепенно дикобразы исчезли с территории современного Алтайского края".
Стоит отметить, что ранее в той же пещере археологи находили кости мамонта, шерстистого носорога и бизона. Исследователи полагают, что этих животных убили древние охотники, обитавшие в этой местности.
Комментарии
"Раньше грызунам с иголками на спине было комфортно в наших краях, – гласит текст поста. – Но потом климат начал меняться: стало холодать и уменьшилось количество осадков. Поэтому постепенно дикобразы исчезли с территории современного Алтайского края".
Совсем оборзели древние люди, настроили промышленных предприятий, машин много было, уголь газ жгли вот и устроили всемирное потепление. Куда Гретта Тумберг смотрит. Осудить надо
В Барн приедешь, на народ посмотришь - иные такие дикообразы.....
для Как то так
В статье речь идет не о потеплении, а о похолодании. Кстати, слово "как-то" так пишется через дефис, если уж вы себя так назвали. Как-то так.
5.08.2020 12:34
гость
Он внебрачный сын мясного, ему можно
5.08.2020 12:34
гость
для Как то так
В статье речь идет не о потеплении, а о похолодании. Кстати, слово "как-то" так пишется через дефис, если уж вы себя так назвали. Как-то так.
Перед похолоданием было тепло, про это речь. Спасибо за урок русского языка, как хочу так и назовусь, хоть гаршком)))
Мало ли, может любознательный, прочитает- исправит