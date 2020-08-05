Среда, 5 Август, 12:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,38
€ 86,5
25°

861423 +0
Обь
223см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Власти выделят 100 миллиардов рублей на горячее питание для школьников

, ИА "Амител"
Заявки на получение субсидии уже представили 57 регионов
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российское правительство собирается выделить около 100 миллиардов рублей на горячее питание для учащихся начальных классов до 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина.

Документ предусматривает выделение субсидий субъектам в размере 16,2 миллиардов рублей в 2020 году, 40,4 миллиарда в 2021 году и 42,8 миллиарда — в 2022 году. Уточняется, что заявки на получение дотации представили 57 регионов.

Также отмечается, что одним из требований для получения субсидии во всех школах субъекта должны быть созданы условия для организации горячего питания в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Напомним, с инициативой о бесплатном питании для учеников начальной школы выступил президент Владимир Путин. 100% учеников начальных классов должны быть обеспечены горячим бесплатным питанием к 2023 году.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
12:30
Власти выделят 100 миллиардов рублей на горячее питание для школьников 0
12:16
Дикобразы жили на Алтае 40 тысяч лет назад 6
12:03
Новый дизайн, удобный интерфейс. ВТБ запустил новый мобильный банк для бизнеса 0
11:51
Стали известны подробности мощного пожара в пригороде Барнаула 0
11:39
Алтайский край вошел в топ-5 регионов Сибири по вылечившимся от COVID-19 0
11:27
Россияне раскрыли главные причины увольнения с работы 6
11:13
Еще 94 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае 6
11:06
Дональд Трамп заявил, что в Бейруте взорвалась бомба 0
10:53
Усадьбу на полуострове посреди озера продают в Алтайском крае 4
10:35
"Это неэтично". Михаил Дегтярев не собирается повышать себе зарплату 10
10:20
Пропавшего в Барнауле дезориентированного пациента нашли живым 0
10:06
Во взрыве в Бейруте нашли "российский след" 8
09:54
Алтайского бандита осудили в Новосибирске за два давних убийства 0
09:42
Телефонные мошенники украли у жительницы Барнаула 130 тысяч рублей 7
09:30
На двух улицах Барнаула временно перекроют движение 0
09:18
В Минфине предложили снизить траты на содержание Госдумы и Совфеда 8
09:06
За сутки в Республике Алтай выявили 18 новых случаев COVID-19 0
08:54
Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 78 человек 2
08:42
Ущерб от паводка в одном из районов Горного Алтая оценили в 140 млн рублей 0
08:30
В Крыму семилетняя девочка спасла тонущего в бассейне мальчика 3
08:16
Роспотребнадзор дал рекомендации по вакцинации от гриппа 0
08:02
Телеведущий Александр Гордон развелся с молодой женой 5
07:52
"Вадька умер, а она дома". Родители требуют взять под стражу женщину, сбившую их сына 102
07:40
В Улан-Удэ купят более 40 автобусов с цитатами Владимира Путина 18
07:29
СМИ выяснили, какой мужчина отдыхает с Киркоровым в Греции 18
07:15
Сбор яблок в Барнауле: когда начинается и сколько стоит 4
07:03
Троих моряков спасли с необитаемого острова благодаря надписи на песке 1
06:48
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса 0
06:32
В огород под конвоем. Как живут и работают осужденные женской колонии на Алтае
Фоторепортаж Екатерины Смолихиной из колонии-поселения в Шипуново
06:17
Народные приметы 5 августа. Что нельзя делать на Трофима Бессонника 1
06:05
Жарко, сухо и пожароопасно. О погоде в Алтайском крае 5 августа 0
01:30
Мощный взрыв произошел в Бейруте. Пострадали здания в половине города 7
23:56
Такой день. Выпавшая из окна девочка и "прогулявший" собственный суд чиновник 0
23:34
Минфин перечислил регионам 100 млрд рублей господдержки 1
23:06
В Горном Алтае десантники отпраздновали День ВДВ без разрешения Роспотребнадзора 6
22:50
Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных избирателей 0
22:33
В Барнауле шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа 0
22:13
В Ростуризме оценили потери России от закрытия границ 0
21:44
Минфин предложил увеличить расходы на деятельность президента 4
21:31
СК обнародовал видео следственного эксперимента с женой расчлененного рэпера 0
21:10
Подготовка к отопительному сезону в Барнауле закончится 1 сентября 0
20:51
Томенко поручил привлечь дополнительные деньги на развитие промышленности в регионе 2
20:30
Кардиолог рассказал о способе снизить уровень холестерина без лекарств 2
20:14
Бийчанин ударил полицейского, чтобы прорваться на свадьбу в закрытый на карантин район 1
19:50
В пригородной части Барнаула горят сразу два частных дома 0
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 128 0
19:05
Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на алтайской турбазе 0
18:55
Онищенко рассказал об опасности компьютерной томографии 1
18:29
Полицейский из Барнаула и его племянник задержали вора 2
18:07
Первые займы под 1% годовых выдали в Алтайском крае 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.