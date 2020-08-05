"С мою голову". Жительница Алтайского края нашла гигантский гриб. Видео

Жительница Алтайского края нашла гигантский белый гриб в окрестностях села Ларичиха Тальменского района. Видео женщина опубликовала в группе "Грибники Барнаула, Алтайский край" в социальной сети "ВКонтакте".
По ее словам, гриб весит около 1 килограмма.
Напомним, что в конце мая из-за необычайно теплой весны по всему Алтайскому краю местные жители начали находить маслята, подосиновики и боровики. И это при том, что обычно первые грибы в крае появляются в начале лета, а полноценный грибной сезон стартует лишь в августе.
Комментарии
Такие грибы вырастают в особых местах. Тетке самой посидеть на этом месте надо было.